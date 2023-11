Lions Bisceglie in cerca di riscatto contro Chieti

Lions Bisceglie in cerca di riscatto contro Chieti, sul parquet amico del PalaDolmen, nella nona giornata d’andata nel girone B del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West; con la palla a due fissata alle 18:00 di oggi 12 novembre.

L’inizio stagione dei nerazzurri non è stato entusiasmante, tante le battute d’arresto, tanti gli errori puerili, soprattutto in fasi decisive degli incontri, che hanno condannato i ragazzi di coach Fabbri talvolta a sconfitte immeritate rispetto alla prestazione offerta. In primo luogo essere più concentrati, più convinti, ridurre il numero di palle perse e lavorare sulle percentuali dalla lunga distanza; questi i passaggi chiave per fare il tanto auspicato salto di qualità sul piano dei risultati.

La formazione ospite non sarà tra le più abbordabili, perché Chieti ha costruito un roster per puntare alla griglia playoff e cercare di redimersi dalla recente retrocessione dalla Serie A2. A disposizione di coach Daniele Aniello il tandem sull’asse play-lungo Juan Rodriguez Suppi-Edoardo Tiberti, con quest’ultimo top scorer dei suoi con 15.1 punti di media; ma anche giocatori come Del Testa, Ciribeni, Maggio e l’ex Enzo Cena.

Lions Bisceglie in cerca di riscatto contro Chieti, col match che sarà diretto da Dario Di Gennaro di Roma ed Emanuela Tommasi di Veroli (Frosinone). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Isabella Giordano di Bari (segnapunti), Alessandro Camassa di Martina Franca (cronometrista) e Luigi Serrano di Monteroni (addetto ai 24”).