Lions Bisceglie cedono il passo in casa a Roseto / CLASSIFICA

Sconfitta casalinga per i Lions Bisceglie che nel turno infrasettimanale, andato in scena ieri, hanno ceduto il passo a Roseto in occasione del settimo turno di Serie B Nazionale.

La compagine abruzzese ha avuto lo spunto migliore in partenza (0-7). I padroni di casa si sono sbloccati con due triple di Chiti, ma Durante e Santiangeli hanno firmato il +8 (6-14). Bisceglie ha ricucito con Dip, Chiti e un acuto di Ouandie dalla lunga distanza, producendosi nel 10-0 che è valso il primo vantaggio della contesa (21-19). Il capitano Dip, dalla lunetta, ha siglato il +5 (32-27) ma a quel punto i lampi di classe di un ispirato Santiangeli e l’efficacia del centro Klyuchnyk hanno spinto i viaggianti allo 0-12 che ha ribaltato il punteggio (32-39). Il team nerazzurro è risalito nuovamente sul -2 grazie a Chessari, avvicinandosi a -1 ancora con Chiti (43-44) ma un paio di svarioni evitabili hanno regalato a Roseto l’opportunità di tornare negli spogliatoi per l’intervallo lungo con un tesoretto di cinque lunghezze.

I Lions hanno commesso diversi errori in apertura di terza frazione e gli ospiti non si sono lasciati sfuggire l’occasione per un ulteriore allungo, orchestrato dal greco Mantzaris con giocate d’alta scuola al netto delle cinque palle perse. Coach Fabbri ha abbassato il quintetto con l’inusuale impiego di Cepic da pivot di ruolo, incrementando di fatto la cifra della rapidità della squadra, che ha dato vita all’ennesima rimonta: Tourè ha suonato la carica con la schiacciata del -10 (63-73), Saladini ha accorciato sul -8 e Chiti ha infilato la tripla del -5 con nove minuti ancora da giocare (68-73). Santiangeli, d’astuzia, si è procurato e ha realizzato due tiri liberi (71-75) mentre Ouandie solo uno (72-75). Inerzia del punteggio capovolta, nel tripudio del PalaDolmen, dal classe 2002 Soma Abati Tourè con due canestri dalla media distanza: 76-75 e match in bilico. Parità ristabilita da Santiangeli, controsorpasso firmato da Klyuchnyk e fondamentale canestro del +4 segnato da Donadoni. Mantzaris si è tolto lo sfizio di chiudere i conti con un canestro pesante che ha rimarcato le distanze.

I Lions dovranno far tesoro di quanto non è andato per il verso giusto nel contesto di un match giocato alla pari contro avversari di tutt’altro spessore. Domenica, a Conegliano, il faccia a faccia con San Vendemiano: è più che mai necessario alzare l’asticella e il livello della tensione agonistica per completare quelle tele che i nerazzurri a volte disfano quasi inavvertitamente con disattenzioni che costano caro.

LIONS BISCEGLIE-ROSETO 78-85

Lions Bisceglie: Chessari 3, Chiti 23, Abati Tourè 11, Cepic 11, Dip 7, Ouandie 12, Saladini 7, Ragusa 4, Maralossou. N.e.: Turin, Lanotte, Guadagno. All.: Fabbri.

Roseto: Durante 8, Mantzaris 18, Santiangeli 14, Guaiana 10, Klyuchnyk 21, Tamani 6, Donadoni 5, Maiga 3. N.e.: Poletti, Dervishi, Fabris. All.: Gramenzi.

Arbitri: Mammoli di Perugia e Palazzo di Campobasso.

Parziali: 29-25, 43-48, 63-73.

Note: usciti per cinque falli Tamani e Ouandie. Tiri da due: Bisceglie 17/34, Roseto 18/29. Tiri da tre: Bisceglie 11/29, Roseto 12/28. Tiri liberi: Bisceglie 11/20, Roseto 13/16. Rimbalzi: Bisceglie 27, Roseto 40. Assist: Bisceglie 18, Roseto 14.