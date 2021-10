Lions Bisceglie alla volta di Cassino per rafforzare il primato in classifica

La quarta giornata del campionato di serie B, girone D, prevede come anticipo la sfida tra Virtus Cassino e Lions Bisceglie. I ragazzi di coach Nunzi sono reduci dalla terza vittoria consecutiva nel torneo; l’ultima a farne le spese è stata Avellino, che non è mai stata in grado di mettere in discussione l’esito della gara.

Dri e compagni però hanno l’obbligo di tenere i piedi per terra per evitare cali di tensione lungo la stagione: “Ogni partita va giocata e in questo campionato così equilibrato è davvero difficilissimo fare qualsiasi tipo di pronostico. Dobbiamo tendere sempre a dare il massimo, questa è l’unica certezza”, afferma il vicecoach nerazzurro Vincenzo Virgallita. Cassino è rinvigorita dai due punti guadagnati ai danni di Sant’Antimo. Occhio anche alla formazione di casa, dove milita l’ex conoscenza biscegliese classe 2000 Sava Razic.

La palla a due tra Cassino e Lions Bisceglie è prevista per oggi alle ore 18.00. Prevista diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”. A dirigere la sfida ci saranno Francesco Cassina di Desio (Monza e Brianza) e Antonio Marenna di Gorla Minore (Varese).