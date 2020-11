Lega Nazionale Pallacanestro, Vito Quinto rieletto nel nuovo consiglio direttivo

Nel corso dell’assemblea generale della lega nazionale pallacanestro, svoltasi sabato 31 ottobre, Vito Quinto (dirigente dei Lions Bisceglie) è stato riconfermato consigliere del consiglio direttivo. Si tratta del secondo mandato di fila per il dirigente nerazzurro.

“Ci attendono compiti ancora più delicati e sono pronto a contribuire con tutta l’energia e le competenze di cui dispongo alla crescita del movimento e allo sviluppo della Lega Nazionale” afferma Vito Quinto.

Le preoccupazioni del rieletto, si spostano sulla ripartenza del campionato di serie B: ”Ritengo che non cominciare costituirebbe lo scenario peggiore per il movimento cestistico nazionale – continua- abbiamo assunto degli impegni verso giocatori, componenti dello staff tecnico, collaboratori, aziende che ci sono a fianco, senza dimenticare i tifosi, ed è giusto mantenerli, pur in una situazione complicata”, afferma il dirigente Lions.

Vito Quinto farà parte di questo nuovo consiglio direttivo fino al 2024, il quale assicurerà la meticolosa applicazione delle norme anti covid nel corso dell’annata cestistica: ”Dobbiamo tenere duro e andare avanti con l’attività, garantendo il totale e scrupoloso rispetto delle misure di sicurezza – sottolinea – il ruolo della Lega Nazionale Pallacanestro, in questa fase, sarà più che mai fondamentale per il basket italiano” conclude.