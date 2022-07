La Star Volley riparte dal suo capitano Ester Haliti

Riparte dal suo capitano la Star Volley Bisceglie che, certa dell’ammissione al campionato di Serie B2, ha annunciato la firma per la prossima stagione di Ester Haliti, la quale rappresenta la prima pedina nella costruzione della rosa che si accinge ad affrontare la prima storica annata in un torneo di livello nazionale.

L’opposto classe 1995, autentico punto di riferimento del gruppo nerofucsia, torna a misurarsi con la Serie B2 a cinque anni di distanza dall’ultima volta e sarà certamente una delle guide del gruppo a disposizione del nuovo tecnico Massimo Sarcinella. Molto carica per questa nuova avventura, Haliti ha parlato ai microfoni ufficiali del club sottolineando gli stimoli e le insidie che può rappresentare un torneo come la Serie B2: “Sarà un campionato molto competitivo, con squadre provenienti da diverse regioni d’Italia, nel quale diventerà fondamentale riuscire a mantenere un importante standard di prestazioni per affermarsi tra le migliori compagini”. Un ulteriore aspetto cruciale sottolineato dalla giocatrice biscegliese è rappresentato dal supporto del pubblico, che capitan Haliti auspica possa essere sempre più numeroso con il trascorrere della stagione: “Mi auguro di vedere il PalaDolmen sempre più gremito durante le nostre partite casalinghe. Toccherà a noi avvicinare il pubblico, appassionandolo alle sorti della squadra”.

La conferma del capitano apre quindi la stagione delle nerofucsia che, pur consapevoli delle difficoltà maggiori che comporterà un torneo di livello nazionale, vogliono essere protagoniste e dare filo da torcere a tutte le avversarie.