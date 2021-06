La Star Volley apre i play-off sul parquet di Acquaviva

Si aprono questa sera alle ore 20 sul parquet della VolleyUp Acquaviva i play-off della Star Volley Bisceglie, dominatrice del girone A di Serie C e a caccia di un successo per iniziare al meglio la post season e continuare il proprio cammino verso la promozione.

Le ragazze di coach Maggialetti, inserite nel triangolare con le concittadine di Sportilia ed Acquaviva, esordiscono contro le murgiane che nel primo match del girone sono state sconfitte per 3-0 dall’altro team biscegliese. L’impegno, pur essendo alla portata del collettivo nerofucsia, non è assolutamente da sottovalutare infatti la formazione barese ha dimostrato nel corso di tutto il campionato di poter mettere in difficoltà qualunque avversario chiudendo la stagione regolare al terzo posto nel girone B. Anche nella sfida contro Sportilia, a dispetto del punteggio finale, la VolleyUp ha dato del filo da torcere alle biancazzurre mostrando grande determinazione nel corso di tutti i set riuscendo più volte a ricucire il distacco da situazione di svantaggio prima di cedere alle avversarie. Una partita da prendere con le pinze, dunque, nella quale sarà fondamentale non commettere errori per non compromettere tutto e conquistare una vittoria che renderebbe decisivo per l’accesso alla finale il derby contro Sportilia in programma domenica 13 giugno.

L’incontro tra VolleyUp Acquaviva e Star Volley Bisceglie sarà diretto dagli arbitri Villano e Giugliano e sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook della formazione murgiana. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)