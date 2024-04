La Scuola di Ciclismo Ludobike inserita tra le “Top Level”

Si prospetta una stagione intensa per la Scuola di Ciclismo Ludobike Racing Team con tanti appuntamenti in calendario. L’anno sportivo parte con un importante riconoscimento: anche nel report 2023 la ASD Ludobike è inserita dalla Federazione Ciclistica Italiana nella “Top Level” ovvero Scuola di Ciclismo di Livello 4.



“La nostra stagione sportiva per la categoria Giovanissimi – dichiara Piero Loconsolo presidente ASD Ludobike – si aprirà ufficialmente domenica 14 Aprile con la prima Gimkana ad Adelfia; già da alcune settimane abbiamo ripreso gli allenamenti all’aperto, in totale sicurezza, presso il nostro Bike-Park. Vediamo crescere, settimana dopo settimana, questi baby ciclisti che, seguiti con passione e competenza dai nostri istruttori, sperimentano un graduale incremento delle abilità tecniche in bicicletta, secondo i più sani principi dello sport. Ringraziamo come sempre, le famiglie e tutti gli sponsor, che ci sostengono stagione dopo stagione, considerando i numerosi appuntamenti in Puglia e in tutta Italia”.