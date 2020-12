La scuola calcio YAB omaggia i suoi piccoli calciatori per il Natale / FOTO

PUBBLIREDAZIONALE – Sarà un Natale diverso quello che stiamo per vivere in un 2020 che difficilmente dimenticheremo per quanto accaduto. Un natale diverso anche per la YAB (Youth Academy Bisceglie) che ha deciso di ritrovare i suoi piccoli calciatori alla vigilia delle festività.

Nelle giornate del 22 e 23 dicembre, dirigenti e responsabili tecnici della scuola calcio biscegliese hanno assunto le sembianze di “assistenti di Babbo Natale” per incontrare i ragazzi e donare loro un sorriso ed un omaggio. “Abbiamo deciso di regalare degli astucci personalizzati YAB – dichiara Antonio Rumma tecnico YAB – ricordando sempre che il concetto di scuola viene al primo posto augurandoci che si possa tornare nel più breve tempo possibile a frequentarla ed in presenza. Abbiamo bene a mente, sin dall’avvio del nostro progetto, quanto sia importante che i bambini sappiano quali siano le priorità nel loro percorso di crescita, ed al tempo stesso capire anche che fare sport in maniera sana è importante per il loro fisico, ma anche per la loro mente. Vedere i bambini felici durante questi incontri ci rende pieni di gioia, un momento speciale dove ritrovarsi è il regalo più grande per loro e per noi”.

Nata a settembre 2019, la Youth Academy Bisceglie ha vissuto un periodo di crescita costante nonostante la pandemia abbia stravolto i progetti messi in cantiere, “In questi quindici mesi abbiamo fatto passi da gigante – dichiara il Prof. Carmine Rumma, presidente YAB – ricevendo complimenti dai genitori e dagli addetti ai lavori. Considerando lo stop di marzo e quello deciso internamente dal 20 novembre, per evitare situazioni spiacevoli legate alla paura di contagio da Covid, abbiamo avuto un costante incremento di iscrizioni. Il bilancio è ampiamente positivo, un dato che se abbinato a tutte le problematiche di ordine generale vissute in questi mesi, ci dà conforto e voglia di proseguire su questa strada. Abbiamo creato un rapporto simbiotico con le famiglie, fatto di fiducia reciproca che ci rende orgogliosi, ma consapevoli del ruolo importante che ricopriamo. L’iniziativa natalizia ritengo sia un bel gesto di vicinanza nei confronti dei bambini – conclude il presidente Carmine Rumma – perché scopre il lato umano di un progetto fatto da professionisti che hanno a cuore il futuro dei loro ragazzi. L’augurio è quello di rivederci al più presto in campo, ricordando tutto quello che abbiamo vissuto come un insegnamento importante che valga per il futuro prossimo”.

La grande famiglia YAB, dal presidente Rumma al vice presidente Tonio Pellegrini e tutti lo staff dirigenziale augura buone feste alla comunità biscegliese, fatte di serenità, armonia e salute. Non potremo trascorrerle come abbiamo sempre fatto in passato, ma essere rispettosi delle regole adesso servirà per tornare ad essere quelli di sempre. Il 2021 ci aspetta, l’augurio è di viverlo con tranquillità e normalità, le cose che più ci sono mancate quest’anno. Tanti auguri a tutti.