La “Oltre Sport” pronta all’esordio nel powerchair football, gare casalinghe al PalaDolmen

Manca poco allo storico esordio della Oltre Sport nel campionato nazionale di powerchair football organizzato dalla FIPPS (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport).

Inserita nel girone A, la compagine presieduta da Sante Varnavà – con sede legale e operativa a Trani, ma protesa a coinvolgere il maggior numero di praticanti e appassionati delle province di Bari, Foggia e della stessa Bat – debutterà domenica 20 febbraio nel match in trasferta con la Salento Wolves, in programma alle 12.00 al Palazzetto “Ventura” del capoluogo salentino, antistante Piazza Palio.

Obiettivo è quello della qualificazione alla Final Four di Jesolo dal 12 al 15 maggio, a cui parteciperanno le prime classificate di ognuno dei 4 gironi, in cui sarà assegnato il titolo tricolore. Unitamente a Oltre Sport (che disputerà le proprie gare casalinghe sulle tavole del PalaDolmen di Bisceglie) e Salento Wolves, nel girone A figura anche l’Aias Pegaso Matera.

Ecco, nel dettaglio, l’organigramma societario ed il roster dell’Asd Oltre Sport.

Organigramma societario e tecnico: Sante Varnavà (presidente), Valeria De Simola (vice presidente), Ilaria Porcelli (socia), Carlo Impera (head coach, segretario, tesoriere), Benedetto Topputo (coach), Domenico Di Gennaro (coach), Dino Di Toma (assistente meccanico), Ilaria Mesaroli (addetta alla comunicazione interna), Donato Grande (responsabile amministrativo), Mino Dell’Orco (addetto stampa), Donatella Suriano (addetta alla segreteria), Antonio Giuliano (movie maker), Mirko Leone (speaker), Carmela Pischetola (volontaria), Felice Porro (volontario).

Roster (nome, numero di maglia e ruolo): Donato Grande (n. 10, attaccante e capitano), Ilaria Mesaroli (n. 16, portiere), Anita Pallara (n. 8, centrocampista), Vincenzo Apruzzese (n. 5, difensore), Pasquale Troccoli (n. 9, attaccante), Vito Fuzio (n. 3, portiere), Donatella Suriano (n. 2, centrocampista), Alessandro Sergio (n. 7, portiere), Davide Carmosino (n. 21, difensore), Donato Ventura (n. 29, difensore), Alessandro Ferri (n. 6, centrocampista), Claudio Albanese (n. 17, difensore), Giuseppe Maffei (n. 19, attaccante), Vito Giacò (under 10), Chiara Mazzei (under 10), Simone Bucci (under 10).