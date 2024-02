La Ginnastica Ritmica Iris bissa i buoni risultati a Galatina

Buoni piazzamenti quelli ottenuti dalla Ginnastica Ritmica Iris nella seconda prova regionale del Torneo Gold Italia, tenutasi domenica 11 febbraio al Pala Olimpia di Galatina.

Nella categoria Allieve 2, la classe 2012 Irene Porcelli si piazza quarta nella classifica di giornata e quinta nella classifica finale del torneo. Tra le Junior 1, Flavia Cassano si laurea campionessa regionale conquistando l’oro in entrambe le classifiche, mentre le sue compagne Giorgia Maruccia e Raffaella Caporusso si piazzano rispettivamente terza e quarta nella classifica di giornata e quarta e quinta nella classifica finale.

La Junior 2 Emma Di Liddo porta a casa l’argento in entrambe le classifiche, così come le Junior 3 Cristina Bianco e Anna De Candia, che conquistano rispettivamente l’oro e l’argento in entrambe le classifiche. Ultimo podio della giornata quello delle Senior, che ha visto salire sul gradino più alto Irene Carbonara, che porta a casa due ori, argento per Silvana De Santis nella classifica di giornata e bronzo in quella finale, mentre Arianna De Feudis conquista un bronzo e si piazza quarta nella classifica finale.