La Diaz accende i motori, si parte con raduno e lavoro pre campionato

Tutto pronto, tra poco si parte. La Diaz versione 2021/22 si appresta a cominciare la fase pre campionato in vista dell’esordio in Serie B, previsto per il 9 ottobre.

Appuntamento fissato per domani, 28 agosto al PalaDolmen per raduno e test, mentre lunedì 30, sempre al PalaDolmen parte il lavoro con tutto il gruppo di lavoro e la dirigenza al completo. Sarà un primo giorno di scuola per partire poi con i programmi stilati dal neo tecnico Danilo Danisi ed il suo staff.

Ecco l’elenco dei calcettisti convocati:

Raphael Giannantonio, Roberto Graziani, Nicola Racanati, Roberto Sasso, Gianluca Monterisi, Nico Pedone, Mauro Caggianelli, Angelo Cassanelli, Antonio De Liso, Pietro Di Gregorio, Ixemad Gonzalez, Walter Divincenzo, Antonio Di Benedetto, Natale Di Benedetto, Mohamed Sellak.