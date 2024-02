Karate: folta pattuglia di biscegliesi presenti al Campionato Regionale

Ben 18 katateka biscegliesi prenderanno parte, domenica 18 febbraio, al Campionato Regionale che si disputerà al PalaPertini di Noicattaro.

Previsti 250 atleti in totale provenienti da tutta la Puglia per l’evento organizzato dalla Federazione Olimpica Fijlkam.

Agli ordini del direttore tecnico M° Francesco Simone (Team Bersaglieri Città di Bisceglie) ci saranno, per la categoria Under 14: Vincenzo Di Benedetto, Giuseppe Randolfi, Irene Bombini, Leonardo D’Addato, Antonio Lettini, Margot Siciliani ed Ester Siciliani. I giovani esordienti parteciperanno il prossimo mese di maggio alle qualificazione per il Campionato Italiano di serie A WKF. Mentre 11 sono i pre agonisti Under 12 impegnati nel combattimento controllato.