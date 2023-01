Insidiosa trasferta per il Bisceglie, l’Unione Calcio ospita il Borgorosso

Due gare tutte da vivere per Bisceglie e Unione Calcio che scenderanno in campo domenica 8 gennaio 2023 alle ore 14.30 dove è in programma il quindicesimo turno, secondo di ritorno, del campionato di Eccellenza girone A.

I nerazzurri vogliono proseguire la rincorsa alla capolista Manfredonia e si recheranno al “San Sabino” di Canosa per affrontare la compagine rossoblù. Una gara molto insidiosa considerando che la squadra locale occupa la quarta posizione in classifica con 24 punti ed ha concluso il 2022 con una vittoria di misura sul Borgorosso Molfetta. Inoltre, dinanzi al proprio pubblico, i ragazzi di Olivieri non hanno mai perso. Il Bisceglie ha sei punti in più ed è reduce dall’affermazione per 1-0 sul Real Siti. La squadra guidata da Passiatore è quella che ha ottenuto più affermazioni in trasferta (5). Canosa e Bisceglie hanno segnato 23 gol a testa. Tuttavia, i rossoblù hanno subito 15 gol mentre, Di Rito e compagni, 4. Nel match d’andata, i nerazzurri si imposero per 2-0.

Al “Di Liddo” invece, scenderà in campo l’Unione Calcio che ospiterà il Borgorosso Molfetta. Gli azzurri vogliono iniziare l’anno nel migliore dei modi per risalire posizioni in classifica ed allontanarsi sempre più dalla zona calda della classifica. Gli ospiti al contempo, sono reduci da due sconfitte per 2-1 maturate con Polimnia e Canosa e puntano a conquistare l’intera posta in palio. Giusti ingredienti per un match aperto ad ogni risultato. Tra le due squadre vi è un punto di differenza. L’Unione ne ha conquistati 18 contro i 19 del Borgorosso. Non si escludono gol in quanto entrambe le compagini sono andate a segno in 31 occasioni. All’andata, il Borgorosso vinse per 4-2 trascinata dalla rete degli ex Ventura e Vitale.