Impresa Bisceglie Femminile, battuto a domicilio il Montesilvano

Un grande Bisceglie Femminile si impone sul campo del Montesilvano infliggendo alle abruzzesi la seconda sconfitta stagionale, oltre a quella contro la capolista Città di Falconara. Neroazzurre che si impongono 3-2 in occasione della quattordicesima giornata di Serie A.

Jessica Manieri inaugura il match con un diagonale dopo 35 secondi che termina a fondo campo. Al primo affondo il Bisceglie passa in vantaggio: bella sgroppata sulle destra di Taina Santos che serve palla al centro per Giuliano che gira a rete al 1’17”. Gara vivace con entrambe le squadre che giocano a viso aperto. Lucileia impegna Oselame ad una parata in due tempi, la brasiliana si ripete poco dopo chiudendo bene su Guidotti. Il Bisceglie è in palla e raddoppia al 4’10” con la prima rete neroazzurra di Taina Santos con un tap in volante. Sotto di due gol le abruzzesi alzano il baricentro, ma il tiro di Ortega dalla destra termina fuori. Belli ha l’occasione per accorciare le distanze per ben due volte in trenta secondi, ma prima Santos poi la poca precisione non premiano le abruzzesi. Marino su lancio di Oselame tira alto sopra la traversa. Ortega ci prova sugli sviluppi di un fallo laterale, ma la precisione non l’assiste. Manieri dalla distanza impegna severamente Oselame nella presa bassa. Belli in contropiede non sfrutta la zona centrale del campo calciando a lato. Nel finale di tempo occasionissima per Lucileia che all’altezza del dischetto spedisce a lato.

Ripresa che parte con il Montesilvano inevitabilmente alla ricerca del gol che riapra la contesa, Bisceglie con attenzione prova a chiudere ogni varco. Traversa clamorosa delle padrone di casa con Lucileia che fa tremare la porta con un tiro potente dalla distanza. Un minuto dopo Tres Villa mette al centro un pallone che Marino non riesce a deviare in rete. Coppari impegna Oselame alla deviazione in corner, poco dopo Manieri in diagonale mette a lato. Le azioni delle abruzzesi si fanno pressanti con il Bisceglie che prova a sfruttare gli spazi in ripartenza. Manieri al 5’ per due volte prova la via della rete, ma il muro neroazzurro si oppone positivamente. Altro legno delle padrone di casa con Borges che calcia sul palo. Ha del clamoroso il contropiede fallito dal Bisceglie con Santos che per poco non arriva a deviare in gol una imbucata di Tres Villa. Montesilvano che si procura un calcio di rigore, dal dischetto Oselame è strepitosa nel neutralizzare il tentativo di Belli. Poco dopo arriva il gol del Montesilvano con Lucileia che approfitta però di una superiorità creata dall’infortunio occorso a Nicoletti. In contropiede però il Bisceglie colpisce ancora con Annese che rasoterra infila la rete del 3-1. Belli impegna ancora una volta Oselame, Ion fallisce la quarta marcatura. Al 13’ Montesilvano con il quinto di movimento. Tres Villa in contropiede va vicina al gol, mentre le padrone di casa cercano di rientrare in partita. Xhaxho accorcia in mischia a due minuti dalla fine. Le ragazze di Ventura tengono botta sino alla fine prima di far esplodere la propria gioia al suo delle sirena.

Sesta vittoria stagionale per le neroazzurre del presidente Abbattista che in classifica fortificano la sesta posizione a quota 21 punti.

MONTESILVANO-BISCEGLIE FEMMINILE 2-3 (0-2 p.t.)

MONTESILVANO: Esposito, D’Incecco, Lucileia, Jessika, Borges, Coppari, Amparo, Ciferni, Ortega, Guidotti, Xhaxho, Belli. All. Santangelo



BISCEGLIE FEMMINILE: Oselame, Villa, Ion, Giuliano, Taina, Annese, Nicoletti, Marino, Matijevic, Ribeirete, Soldano, Loconsole. All. Ventura



MARCATRICI: 1’17” p.t. Giuliano (B), 4’10” Taina (B), 10’51” s.t. Lucileia (M), 11’36” Annese (B), 18’03” Xhaxho (M)



AMMONITE: Oselame (B), Lucileia (M), Xhaxho (M)



NOTE: al 9’45” del s.t. Belli (M) fallisce un calcio di rigore



ARBITRI: Claudia Lozzi (Roma 2), Gianluca Gentile (Roma 1) CRONO: Marco Terzini (Pescara)