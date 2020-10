Il Futsal Bisceglie rinuncia a disputare il campionato di Serie B

Il Futsal Bisceglie rinuncia a disputare il prossimo campionato di Serie B, girone G, di calcio a 5. L’ufficialità da parte della Divisione Calcio a 5 è giunta nel pomeriggio odierno.

Termina dopo otto anni di attività, a livello di prima squadra, l’avventura del sodalizio neroazzurro nel panorama nazionale maschile. Nato ad agosto 2012 dalle ceneri di Olimpiadi Bisceglie, il Futsal Bisceglie in pochi anni riuscì a vincere da imbattuto il campionato di Serie B nel 2014/15 e sfiorare la promozione in Serie A l’anno successivo, apice di una storia che pian piano ha cominciato a vivere stagioni difficili sino alla notizia di queste ore che la vede chiudere i battenti con grande dispiacere per il movimento cittadino e regionale.

La Divisione Calcio a 5, inoltre, informa che tutti i tesserati del Futsal Bisceglie possono ritenersi svincolati. Per quel che concerne il calendario, le squadre che avrebbero dovuto incontrare i neroazzurri osserveranno un turno di riposo, ma non è da escludere la possibilità di un nuovo calendario per il girone G nelle prossime ore.