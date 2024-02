Il Don Uva non regge l’urto della capolista, clamorosa rimonta della Virtus Bisceglie / CLASSIFICHE

Arrivano due risultati contrapposti dalla domenica di Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo, rispettivamente, per la ventesima giornata di Promozione e il diciottesimo turno del girone A di Prima Categoria.

Serviva la partita perfetta al Don Uva per fermare la corsa della capolista Capurso, giunta al “Di Liddo” nell’anticipo mattutino delle ore 11 con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica. Missione compiuta da parte dei baresi, scesi in campo con il piglio giusto e capaci di chiudere il match già nei primi quarantacinque minuti di gioco. Dopo un inizio di gara equilibrato, infatti, la capolista prende il largo nel finale di prima frazione trovando dapprima il vantaggio con Fieroni al 34’ e prima del riposo arrotondando il risultato grazie alle reti di Fasciano al 40’ e di Foggetti nel primo minuto di recupero. I ragazzi di mister Capurso tentano di rientrare in partita nel corso della seconda frazione di gioco ma il Capurso fa valere il suo status di capolista e amministra le operazioni fino al termine portando a casa tre punti importanti per il proprio campionato grazie allo 0-3 con il quale si chiude la gara.

La sconfitta maturata lascia il Don Uva a quota 27 punti in classifica alla vigilia della sfida sul campo del Lucera, oggi vittorioso per 0-1 sul Bitritto Norba, in programma domenica 25 febbraio.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA PROMOZIONE

Clamorosa rimonta della Virtus Bisceglie che sotto di due gol al 75’ ribalta il risultato nel finale violando il campo del Minervino Murge per 2-3. Inizio complesso per i biscegliesi che vanno sotto al 22’ a causa di un beffardo tirocross di Bojang che porta in vantaggio i suoi. La reazione della Virtus tarda ad arrivare e solo sul finire di tempo gli ospiti si fanno vedere in avanti reclamando un rigore per un contatto in area su Papagni non ravvisato dal direttore di gara. Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa continuano a farsi preferire ed uno scatenato Bojang firma il raddoppio con un colpo di testa al 73’ sugli sviluppi di un calcio piazzato. Con poco più di un quarto d’ora da giocare la partita sembra saldamente in mano ai murgiani ma al 76’ inizia la rimonta biscegliese con il preciso rasoterra di Di Franco che dimezza il passivo. Sul punteggio di 2-1 la Virtus spinge con maggiore veemenza trovando il pareggio a sette minuti dal novantesimo con una punizione velenosa di Ferrante deviata nella propria porta da un difensore di casa. A dare ancora più motivazione alla Virtus nel tentare la clamorosa rimonta arriva l’inferiorità numerica del Minervino che, costretto in dieci nel finale, subisce l’incredibile beffa al 91’ in virtù della splendida conclusione di Di Franco che gela la formazione di casa e fa esplodere la gioia dei biancazzurri.

Grazie alla vittoria odierna la Virtus Bisceglie consolida la quarta piazza in classifica salendo a quota 37 punti in classifica. Nel prossimo turno, in programma domenica 25 febbraio, i ragazzi di mister Maffucci attenderanno la visita del Real Sannicandro, reduce dalla sconfitta casalinga per 1-2 subita per mano dell’Audace Cagnano.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA PRIMA CATEGORIA