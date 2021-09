Il calcio biscegliese piange la morte di mister Di Reda

Si è spento nella mattinata di oggi, 20 settembre, all’età di 79 anni Franco Di Reda, storica figura del calcio cittadino ricoprendo per decenni il ruolo di allenatore.

Un passato da calciatore, mister Di Reda, nato in Argentina, era conosciuto in città con il nomignolo de “L’americano”, ha maturato esperienze lontano dall’Italia prima di giungere nella città dei Dolmen. Di Reda ha rivestito anche il ruolo di tecnico del Bisceglie Calcio per un breve periodo. Negli ultimi tempi Di Reda era presente sui campi di calcio come elemento dello staff tecnico della Virtus Bisceglie, compagine militante nel campionato di Prima Categoria.

Foto: Sergio Porcelli (Virtus Bisceglie)