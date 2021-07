Il Bisceglie Femminile parte dalla conferma di Ion: “Grande famiglia, non ci ho pensato molto”

L’era Di Chiano ha preso il via 48 ore fa, ma il Bisceglie Femminile non perde tempo ufficializzando il primo rinnovo in vista della prossima stagione: quello di Roxana Ion.

Per il jolly rumeno, il prossimo sarà il campionato numero tre con indosso la maglia neroazzurra. La laterale classe 1993 nella passata stagione è stata dal punto di vista tattico una delle calcettiste più importanti dal punto di vista tattico negli equilibri di squadra. Grandi doti difensive, carattere importante, Roxy Ion si è fatta rispettare anche in fase d’attacco realizzando 4 reti nella stagione scorsa.

“Bisceglie è come una seconda casa – esordisce Ion – ho deciso di continuare un altro anno insieme a questa grande famiglia e non ci ho pensato molto a fare questa scelta. Dalla prossima stagione mi aspetto sicuramente che sia un anno migliore, sia a livello personale, sia a livello di gruppo che per la società. Sarà un campionato con più squadre partecipanti in Serie A e quindi sicuramente più competitivo. Mi auguro – conclude – possa essere un anno con tante soddisfazioni”.