Il Bisceglie Calcio ufficializza l’acquisto di due giovani prospetti

Mentre continua il lavoro nel ritiro di Fara San Martino, il Bisceglie Calcio nella giornata di ieri ha ufficializzato gli arrivi di Dergenio e Marasciulo.

Giuseppe Dargenio, classe 2003, mancino, è un esterno d’attacco proveniente dal Bari con cui ha disputato la prima parte della scorsa stagione per poi essere girato in prestito al Vastogirardi in serie D. Tecnica e capacità di puntare l’uomo le sue caratteristiche principali.

Antonio Marasciulo, classe 2004, attaccante, proviene invece dal Polimnia con cui ha vinto il campionato di Promozione. Scuola Monopoli, con cui ha disputato under 15 e under 17, ha siglato anche 14 gol nell’ultimo campionato Juniores.