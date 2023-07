Il Bisceglie Calcio si raduna per cominciare a lavorare, stilato il programma

Con il tradizionale raduno al “Ventura” seguito dal primo approccio con il campo al “Di Liddo”, scatterà nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 luglio, la stagione 2023/24 del Bisceglie Calcio, desideroso di ricoprire un ruolo da protagonista nel campionato di Eccellenza.

Agli ordini del tecnico Passiatore e del suo staff quasi trenta calciatori, una ventina dei quali già ufficializzati nelle scorse settimane dal sodalizio nerazzurro. Il programma della preparazione prevede doppie sedute quotidiane sul sintetico dello storico impianto di via Cavour (inizio ore 9.30 al mattino, 16.30 al pomeriggio) fino a Ferragosto.

Prima verifica in famiglia sabato prossimo, mentre giovedì 10 agosto è stata fissata un’amichevole in casa del Bitonto, compagine militante in serie D. A seguire, nel pomeriggio di domenica 13 agosto, è in fase di definizione un test di fronte alla Primavera di un club professionistico pugliese. Dopo i due giorni di pausa in corrispondenza del Ferragosto, si ripartirà nel pomeriggio di mercoledì 16 per la seconda fase propedeutica all’esordio in gare ufficiali che, con ogni probabilità, avverrà domenica 3 settembre con l’andata del primo turno di Coppa Italia.