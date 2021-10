I giovani della Ludobike protagonisti al Giro d’Italia Ciclocross

Risultati lusinghieri per i giovanissimi della Ludobike Racing Team, Francesco Dell’Olio e Nicolò Rana, impegnati nella terza tappa del Giro d’Italia Ciclocross tenutasi a Corridonia in provincia di Macerata.

I due alfieri della formazione biscegliese hanno ben figurato nel folto gruppo di 60 atleti che si sono dati battaglia nella categoria G6 conquistando due posti nella top ten. Dell’Olio ha chiuso la gara al ridosso del podio giungendo al traguardo in quinta posizione e ha preceduto il compagno di squadra che ha invece concluso la prova al settimo posto. Da segnalare inoltre il ritorno alle corse ciclocross di Ettore Loconsolo che ha esordito nella categoria Open (Elite Under 23) con la sua nuova squadra, il Parkpre Racing Team, disputando una buonissima prova e ha tagliato il traguardo in dodicesima posizione.