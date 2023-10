Coppa Italia Eccellenza: harakiri Bisceglie, estasi Unione Calcio

Harakiri Bisceglie, estasi Unione; nerazzurri eliminati nel recupero a Molfetta, Unione vittoriosa in casa per 2-0 contro la Nuova Spinazzola.

Nel primo tempo il Molfetta cerca subito di ribaltare lo 0-1 dell’andata, e al 4’ ha subito un’occasione colossale, con un tiro-cross dalla destra, che supera tutta la retroguardia biscegliese, Zinfollino incluso, ma, clamorosamente, Scalzano calcia alto a porta sguarnita; sull’immediata ripartenza Petitti serve Koné, che rientra sul sinistro e buca Chironi, per il vantaggio degli stellati. I biancorossi cercano di reagire, ma trovano una linea difensiva nerazzurra molto attenta, che non concede ai padroni di casa grandi occasioni, si va così a riposo sullo 0-1. Nella ripresa la squadra di mister Di Domenico rientra dagli spogliatoi decisamente più motivata; Lopez con una percussione in area avversaria, arriva sul fondo e serve a Scalzano il pallone dell’1-1. Il Bisceglie continua a soffrire, il tecnico nerazzurro prova a resistere agli assalti molfettesi, con l’ingresso di Aprile, al posto di un nervoso e già ammonito Koné, ma al 70’ arriva l’episodio che cambia la storia del match; Fucci entra troppo energicamente su Lavopa, l’arbitro decide per il cartellino rosso e i nerazzurri rimangono così in 10. Nonostante un Sanchez eroico, che salva sulla linea un gol già fatto da Lopez, il Bisceglie si deve arrendere a Lavopa e Di Fulvio, che in due minuti ribaltano completamente le sorti del doppio confronto.

Nel frattempo l’Unione, tra le mura amiche del Di Liddo batte per 2-0 la Nuova Spinazzola; e dopo il pareggio a reti bianche dell’andata passa al terzo turno. La squadra di mister Monopoli indirizza da subito il match, quando su un recupero di Andriano questo verticalizza per Amoroso, che serve Di Pierro e sblocca subito ilo match, e sempre su questo tandem va vicina al raddoppio al 32’, con Amoruso che viene steso da Campanale, ma l’arbitro non indica il dischetto. Nella ripresa il copione è lo stesso, gli azzurri continuano a dominare la partita, e al 52’ Amoruso raddoppia sfruttando un errore della retroguardia avversaria; a partita ormai archiviata l’Unione gioca sul velluto e sfiora più volte il tris, sebbene gli ospiti hanno avuto una grande occasione, col calcio di rigore di Zaldua che però si stampa sulla parte inferiore della traversa.Harakiri Bisceglie, estasi Unione, umori opposti dopo il ritorno di coppa, adesso i nerazzurri potranno concentrarsi solo sul campionato, l’Unione, invece, se la vedrà col Molfetta nel terzo turno di Coppa Italia di Eccellenza. (Foto: Emmanuele Mastrodonato)

