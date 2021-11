Giornata perfetta per il Bees Rugby, storica vittoria nella prima al “Ventura”

Una vittoria al cardiopalma per sugellare una giornata storica per lo sport biscegliese. Le Bees Rugby Bisceglie, alla prima emozionante gara casalinga al “Ventura” nel campionato di Serie A, regolano per 7-5 le capitoline dell’All Reds Roma e si regalano un pomeriggio da ricordare.

Davanti ad un pubblico numeroso e festante, le ragazze di coach Hedley giocano una partita superba, creano tantissime occasioni e alla fine portano a casa l’intera posta in palio meritatamente, al di là di quanto sembra testimoniare il risultato finale. Decisiva la trasformazione del capitano biscegliese, Annamaria Giangregorio, lucidissima nel centrare i pali in seguito alla meta realizzata da Concetta Generoso. L’abilità al piede del capitano si rivela decisiva in quanto anche le romane riescono ad andare in meta ma a differenza delle padrone di casa non riescono ad ottenere i due punti della trasformazione. Dopo essersi date battaglia per tutti gli ottanta, tiratissimi, minuti di gara le due squadre si sono ritrovate al centro del campo, tra gli applausi convinti degli oltre duecento spettatori presenti, per lanciare un importante messaggio volto a sensibilizzare il pubblico in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.

Una giornata perfetta, insomma, che testimonia ancora una volta l’ottimo lavoro svolto dalla società presieduta da Antonio Pedone che riesce a coniugare la passione ed i veri valori dello sport ai risultati in campo. La matricola biscegliese, infatti, dopo tre incontri si ritrova al terzo posto in classifica a quota 8 punti, a soli due lunghezze da Torre del Greco che però ha giocato una partita in più e che le Bees hanno già superato in occasione della prima giornata di campionato. La strada è molto lunga ma sognare un’ipotetica qualificazione alla post season non costa nulla. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)