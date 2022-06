Ginnastica Ritmica Iris: torna il saggio di fine anno al PalaDolmen

PUBBLIREDAZIONALE – Il saggio di fine anno torna ad impreziosire il finale di stagione della Ginnastica Ritmica Iris Bisceglie. L’appuntamento è per oggi, 19 giugno, ore 20.30, con il PalaDolmen teatro del tema: “Come nelle Favole” a caratterizzare le esibizioni di tutte le ginnaste della sede biscegliese diretta dalla responsabile Alessandra Sangilli.

L’evento di domenica chiude una stagione che ha confermato la Ginnastica Ritmica Iris tra le migliori compagini d’Italia con il sesto posto alle Final Six di Folgaria che hanno assegnato lo scudetto. Indimenticabile la tappa del Campionato Italiano organizzata in Puglia al PalaFlorio di Bari (la prima nella storia della disciplina) il 5-6 marzo che ha accolto il meglio della ritmica nazionale ed internazionale in un contesto che ha meritato il plauso della Federazione Ginnastica d’Italia e degli addetti ai lavori da parte del sodalizio presieduto da Nico Di Liddo.

Un concentrato di emozioni che oggi ritrova il contatto con il pubblico di casa per un appuntamento atteso che manca dal giugno 2019. Favole protagoniste in pedana grazie anche al lavoro delle istruttrici: Dalila Losito, Sara Musco, Letizia Valente e Noemi Lampedecchia. Ginnastica Ritmica Iris che accoglierà in occasione dell’evento gli amici di Avis Bisceglie, presenti all’interno del palasport biscegliese con una postazione e materiale informativo, per divulgare il messaggio della donazione di sangue ed emoderivati che nel periodo estivo vede ampliarsi la richiesta in una città a forte vocazione turistica come Bisceglie.