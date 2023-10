Ginnastica Ritmica Iris, i risultati dopo il weekend di gare

Risultati soddisfacenti tra Melissano e Modugno per la Ginnastica Ritmica Iris con numerose ginnaste scese in pedana nello scorso weekend.

In terra salentina Campionato Gold Allieve, ginnaste guidate da Maddalena Carrieri, al termine delle quattro esecuzione Flavia Cassano vince tra le Allieve 4 (101,900), terzo posto per Raffella Caporusso con il punteggio di 93,500.

Domenica il palasport di Modugno ha visto numerose ginnaste presenti in gara per il Campionato Individuale Silver. Nella categoria LD: Elena Di Benedetto conquista il terzo gradino del podio tra le Allieve 1 (20,100), Greta Monterone (21,400) e Greta Labbate (21,300) si piazzano rispettivamente in quarta e quinta posizione nella categoria Allieve 2, medaglia d’argento per Melania De Cillis nelle Allieve 3 (21,975), così come per Marcella Calvani nelle Allieve 4 (22,800), seguita dalla compagna Gaia Frisari, terza classificata con 21,000. Seconda Valeria Serini nella categoria Junior 1 (22,000) e Alessandra Piscitelli tra le Junior 3 con 20,950, mentre nella categoria Junior 2 quarto posto per Aurora Lamanna (22,150), ottava Giada Bavaro (20,150). Passando alla categoria LE: Irene Porcelli (A3), Emma Di Liddo (J1), Gaia Silvestris (J2) e Martina Maggi (S1) salgono sul gradino più alto del podio nelle rispettive categorie, mentre Sara Belgiovine chiude al secondo posto tra le Allieve 4. Soddisfazione per i tecnici accompagnatori Alessandra Sangilli, Dalila Losito, Lucia Andriani, Letizia Valente e Debora Turturro.