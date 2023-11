Ginnastica Ritmica Iris: Bianco bronzo alla finale di Specialità, i risultati delle biscegliesi

Un terzo posto di spessore e tanti buoni piazzamenti hanno caratterizzato la spedizione della Ginnastica Ritmica Iris alla finale nazionale del Campionato individuale Gold di Specialità, disputata a Campobasso dal 16 al 19 novembre.

Tra le biscegliesi il miglior risultato lo porta a casa Cristina Bianco (in foto), bronzo tra le Junior 2 alla palla con il punteggio di 25,450, mentre al nastro chiude in decima posizione (23,550). Irene Porcelli tra le Allieve 2 è ottava a corpo libero (18,950), mentre tra le Junior 1, Emma Di Liddo chiude la sua gara in sedicesima posizione in entrambe le specialità, al cerchio (22,700) e palla (20,500). Buona la prestazione della Junior 3 Arianna De Feudis che conquista un quinto posto nella specialità palla con il punteggio di 25,700 e un nono posto nella specialità clavette con un 23,950.

Risultati che soddisfano i tecnici Iris Dalila Losito, Maddalena Carrieri, Alessandra Sangilli e Debora Turturro presenti in terra molisana.