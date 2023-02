Futsal: gare casalinghe per Futbol Cinco e Nettuno Bisceglie nel turno infrasettimanale

Martedì di campionato per Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo questa sera 21 febbraio nei rispettivi turni infrasettimanali.

I nerazzurri di Tritto ospiteranno al “Pala Cosmai” l’Alta Futsal nel match valevole per il diciannovesimo incontro del campionato serie C con l’intento di riscattare il ko esterno maturato nell’ultimo incontro con l’Aradeo e proseguire l’imbattibilità interna dinanzi al pubblico amico. La compagine altamurana è reduce dall’affermazione casalinga per 5-2 sul Futsal Terlizzi e mette nel mirino il decimo successo nella regular season per rimanere in scia alla zona playoff. Tra le due squadre vi sono sei punti di differenza (Cinco ne ha 21 contro i 27 dell’Alta Futsal). L’Alta Futsal, così come il Barletta calcio a 5, non ha mai pareggiato in questa stagione ed è andata a segno in 77 occasioni così come il Cinco. Al contempo però, i biancorossi detengono la quarta miglior difesa con 60 reti al passivo. La gara sarà diretta da Francesco Paolo Scolamacchia di Barletta coadiuvato da Giuseppe Massimiliano Tupputi sempre di Barletta. Fischio d’inizio ore 21.00.

Un’ora prima, al “Centro Sportivo Aurora”, scenderà in campo il Nettuno ospite dell’Emmebi Futsal Giovinazzo nel ventunesimo turno del campionato serie C2 girone A. I biancazzurri, reduci dall’eliminazione della Coppa Puglia per mano del Cus Foggia nei quarti di finale (5-3 per i foggiani nel ritorno), vanno a caccia dei tre punti per risalire posizioni in classifica che li vede attualmente terzultimi con 18 punti. L’Emmebi Futsal Giovinazzo invece, è in piena zona playoff e punta a dare continuità al successo per 6-2 sull’Azetium Rutigliano. Paolo Giovanni Laghetti di Taranto è il direttore di gara designato per l’incontro.

Foto: Ufficio stampa Nettuno