Futsal femminile, il New Bisceglie Girls vince la Coppa Puglia Under 15

Importante affermazione per la compagine Under 15 del New Bisceglie Girls che domenica scorsa, 7 maggio, al PalaLagravinese di Sammichele si è aggiudicato la Coppa Puglia di categoria.

La compagine allenata da Giusy Soldano, con Daniela Loconsole nel ruolo di preparatrice dei portieri, è giunta all’appuntamento con un cammino perfetto, fatto di otto vittorie su altrettante gare di campionato disputate. L’approccio è dei migliori da parte delle biscegliesi, capaci di vincere la semifinale con un 4-1 inferto all’Asso Don Bosco Santeramo (tripletta Misino e gol di Dell’Olio).

In finale le “tigri” hanno incrociato il Football Academy Andria. New Bisceglie Girls che ha concesso il bis imponendosi nuovamente con un 4-1. Decisiva ancora una volta Stefania Misino (doppietta), oltre alle reti messe a segno da Angelica Cataldo e Assia Baluardo.

Un tripudio di gioia e soddisfazione nel momento in cui capitan Ilvia Gisondi ha alzato al cielo di Sammichele il trofeo che corona nel migliore dei modi il percorso di crescita che questo progetto, presieduto da Gina Martino, propone da otto anni e che dalla scorsa stagione ha assunto la nuova denominazione.