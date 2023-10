Futbol Cinco Bisceglie, rotonda sconfitta in casa del CUS Foggia / CLASSIFICA

Torna senza punti a casa il Futbol Cinco Bisceglie sconfitto ieri pomeriggio dal CUS Foggia in occasione della seconda giornata del campionato di Serie C1.

Tritto deve fare gli straordinari in rotazione viste le indisponibilità di Di Pilato, Garofoli e Sinigaglia, oltre agli infortunati La Notte e Spera. Spazio quindi agli esordi in stagione per Di Molfetta, Di Benedetto e Di Tullio. Gara indirizzata subito in favore dei padroni di casa che allungano sino al 4-2 che chiude la prima frazione di gioco. Biscegliesi in gol con Flavio Tritto e De Chirico.

Nel ripresa il copione non cambia, anzi, le difficoltà aumentano con il CUS che va sul 7-2. Di Benedetto rende meno pesante un passivo che vede il Futbol Cinco uscire dal campo sconfitto 8-3. Biscegliesi ultimi con due sconfitte in altrettante disputate, ma in attesa di capire come andrà a finire l’esito del ricorso effettuato nel post gara contro il Futsal Terlizzi.

Nel prossimo turno, in programma sabato 7 ottobre, D’Elia e compagni ospiteranno la Grimal Barletta.

