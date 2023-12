“El Polaco” Lucero nuovo acquisto del Bisceglie Calcio

Il mercato del Bisceglie Calcio parla ancora argentino. Il club del presidente Racanati ha ufficializzato l’arrivo del difensore centrale Pablo Javier Lucero.

Classe 1993, dotato di una struttura fisica imponente coniugata a grande temperamento, Lucero è reduce da una buona prima parte di stagione tra le file della Vastese (Eccellenza abruzzese). In precedenza il neo acquisto nerazzurro si era già distinto in diversi campionati di Eccellenza in Sicilia con le maglie di Jonica Santa Teresa di Riva, Enna e Nissa, mentre in Argentina ha militato nella Primera C e Primera D Metropolitana con General Lamadrid, Central Ballester, Argentino de Merlo e Canuelas.

Soprannominato “El Polaco”, Lucero rappresenta una validissima opzione nel pacchetto dei centrali, ruolo in cui affiancherà il connazionale Sanchez e l’uruguaiano Rodriguez.