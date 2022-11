Eccellenza: vittorie rotonde per Bisceglie ed Unione Calcio / CLASSIFICA

Domenica più che positiva per le rappresentanti cittadine impegnate nel campionato di Eccellenza che, nei match validi per la nona giornata del torneo, conquistano entrambe tre punti molto importanti per la classifica.

Pronostico rispettato per l’Unione Calcio Bisceglie che approccia al meglio la gara in trasferta con il fanalino di coda Vigor Trani sommergendo i padroni di casa per 2-9 sul neutro del “San Pio” di Enziteto. Gli azzurri non commettono l’errore di sottovalutare l’impegno e scendono in campo con grande determinazione sbloccando il punteggio dopo un quarto d’ora di partita grazie ad Amoroso. Due minuti più tardi i biscegliesi allungano portandosi sullo 0-2 in virtù della rete messa a segno da Mazzilli ed una volta ottenuto il doppio vantaggio gli uomini di mister Rumma fanno valere la propria superiorità tecnica trovando dapprima il tris con Di Palma al 26’ e pochi istanti dopo il poker con Zinetti. Prima della mezz’ora, dunque, il tabellino segna 0-4 in favore dell’Unione che, prima del riposo, arrotonda ulteriormente il punteggio ancora con Zinetti, abile a siglare il quinto gol dei biscegliesi al 33’. Nel finale di frazione, tuttavia, i tranesi trovano la rete con Moretti che fissa il punteggio sull’1-5 con il quale si va negli spogliatoi per l’intervallo. Al rientro in campo i ritmi si abbassano inevitabilmente ma il monologo azzurro continua e al 65’ Di Palma trova la doppietta personale siglando la sesta rete per l’Unione Calcio. Nell’ultimo segmento di gara la goleada dei biscegliesi si completa con le reti di Amoroso, doppietta anche per lui, Sebastiano Binetti e Manzari che, unite al secondo gol della giornata dei padroni di casa, fissano il punteggio sul definitivo 2-9 con il quale si chiude la contesa.

Successo rotondo anche per il Bisceglie Calcio che al “Ventura” liquida con un netto 3-0 il San Severo dell’ex tecnico Rufini nel posticipo delle ore 15.30. I nerazzurri di mister Cinque dinanzi ad una compagine temibile non si scompongono e prendono il controllo delle operazioni fin dalle prime battute trovando la rete che sblocca la partita poco dopo la mezz’ora con bomber Di Rito, bravissimo a trafiggere con freddezza l’estremo ospite Leuci. Il gol dell’argentino lancia i biscegliesi che, nel primo minuto di recupero della prima frazione, trovano il 2-0 con il colpo di testa del classe 2000 Bonicelli, ben appostato in area foggiana e preciso nella sua esecuzione a rete. Nel secondo tempo, i nerazzurri controllano senza troppi affanni la situazione di doppio vantaggio confermandosi ermetici in fase difensiva, infatti resta sempre uno solo il gol subito dagli stellati in tutto il campionato. Dopo aver lasciato l’iniziativa al San Severo senza rischiare, però, quasi nulla i padroni di casa chiudono virtualmente la gara al 75’ quando Di Rito mette a segno la doppietta personale con un’incornata perfetta sul quale nulla può il portiere ospite Leuci. Nel finale di partita non accade più nulla e al fischio finale il “Ventura” può esultare per la seconda vittoria consecutiva dei nerazzurri

I risultati maturati oggi consentono alle due formazioni biscegliesi di muovere la classifica in maniera importante. Il Bisceglie sale infatti a quota 20 mantenendosi a due lunghezze di ritardo dalle capolista Manfredonia e Corato, entrambe vittoriose questo pomeriggio. Raggiunge quota 12 punti invece l’Unione Calcio Bisceglie che sale all’ottavo posto scavalcando in un colpo solo Orta Nova e San Severo. Nel prossimo turno, in programma domenica 20 novembre, il Bisceglie si reca sul campo del Corato per il big match di giornata del torneo, una gara decisiva per le ambizioni dei nerazzurri mentre l’Unione Calcio Bisceglie riceverà al “Di Liddo” la visita del Foggia Incedit, reduce dalla sconfitta di misura subita in casa dal Canosa. (FOTO: PAGINA UFFICIALE A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DI ECCELLENZA