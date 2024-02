Eccellenza: turno casalingo per il Bisceglie, posticipo al lunedì per l’Unione Calcio

Mantenere o allungare il vantaggio sulle dirette inseguitrici, tornare a far punti dopo due sconfitte di fila. Sono questi gli obiettivi di Bisceglie e Unione Calcio che scenderanno in campo domenica 25 e lunedì 26 febbraio in occasione del ventunesimo turno del campionato di Eccellenza Pugliese.

I nerazzurri ricevono al “Ventura” la retrocessa Molfetta Sportiva con il chiaro intento di conquistare il diciassettesimo successo in campionato, l’undicesimo consecutivo. Una gara che, statistiche alla mano, vede favoriti i biscegliesi considerando la posizione in classifica ed il divario tecnico. All’andata il Bisceglie si impose per 5-0 grazie alla tripletta di Bonicelli ed alla doppietta di Pignataro. Fischio d’inizio ore 15.30.

Posticipo al lunedi per l’Unione Calcio di scena al “Vicino” di Gravina ospite della Nuova Spinazzola. Gli azzurri vogliono interrompere l’astinenza di punti che dura da due gare. Al contempo la squadra locale è reduce dalla larga vittoria sulla Molfetta Sportiva e punta a proseguire il buon periodo di forma. Nel match d’andata i ragazzi di Monopoli vinsero per 1-0 in virtù dell’acuto siglato da Amoroso. Fischio d’inizio ore 15.00.

Foto: Marcello Papagni