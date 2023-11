Eccellenza: turno casalingo per il Bisceglie, insidiosa trasferta a Stornara per l’Unione

La prima domenica del mese di Novembre ha in programma due partite tutte da vivere per Bisceglie e Unione Calcio che scenderanno in campo Domenica 5 per affrontare rispettivamente Foggia Incedit e Real Siti nel nono incontro del campionato di Eccellenza girone A.

I nerazzurri mettono nel mirino il quarto successo consecutivo nel match del “Ventura” contro la compagine foggiana (fischio d’inizio alle ore 15.30) per avvicinarsi sempre più alle posizioni di testa. Una gara da non sottovalutare per i ragazzi di Di Meo visto che il Foggia Incedit è reduce da due risultati utili di fila in campionato e, nel primo turno del triangolare di Coppa Italia, ha fermato nuovamente il Molfetta Calcio (1-1). Di fronte il miglior attacco ed quarto peggior reparto arretrato del girone. Il Bisceglie è andato a segno in 21 occasioni mentre, la squadra ospite, ha subito 16 gol (peggio solo Corato, Molfetta Sportiva e San Severo). Nell’ultimo precedente sul terreno biscegliese le due squadre pareggiarono per 0-0. Dirigerà l’incontro Marco Lombardo di Brindisi coadiuvato da Alberto Loconte di Bari e Roberto Nero di Barletta.

Un’ora prima toccherà all’Unione Calcio di scena a Stornara ospite del Real Siti. Una contesa tra due squadre che stanno attraversando un periodo di forma smagliante. Difatti, gli uomini di Monopoli occupano la prima posizione in graduatoria con il Molfetta Calcio con un punto di vantaggio proprio sulla compagine garganica la quale ha ottenuto sinora 6 vittorie, 1 pareggio (0-0 con il San Marco) ed un ko (3-1 contro il Bisceglie). Si affrontano il secondo miglior reparto offensivo e la difesa meno battuta . Il Real Siti ha segnato 20 gol, al contempo l’Unione Calcio è stata perforata 4 volte. La gara sarà diretta da Natale Rossiello di Molfetta affiancato da Gianmarco Sorgente di Taranto e Marco Stellacci di Molfetta.

Foto: Marcello Papagni