Eccellenza: si rialza il Bisceglie, cade in casa l’Unione Calcio / CLASSIFICA

Domenica agrodolce per le formazioni biscegliesi impegnate nel campionato di Eccellenza che nei match validi per l’ottavo turno raccolgono una vittoria ed una sconfitta. Si rialza immediatamente il Bisceglie Calcio che viola il “Parisi” di San Marco grazie ad un calcio di rigore di De Vivo mentre l’Unione Calcio Bisceglie cade al “Di Liddo” per 0-1 contro il Canosa in virtù della rete messa a segno da Lamatrice.

Vittoria importante e sofferta per il Bisceglie Calcio che supera di misura il San Marco al termine di una partita molto combattuta e ben giocata dai foggiani, fermati soltanto dalla giornata di grazia di Tarolli. I timori della vigilia in casa nerazzurra si sono tutti manifestati nel corso dei novanta minuti di gioco con il Bisceglie che si è dimostrato, però, molto attento e cinico sfruttando al meglio l’episodio decisivo e riuscendo a difendere con le unghie questi tre punti molto importanti per il prosieguo del torneo.

Partono meglio i padroni di casa che poco prima del decimo minuto di gioco chiamano in causa Tarolli, costretto alla deviazione in corner sul tiro di Caruso. La pressione del San Marco prosegue e al 19’ Albano impegna nuovamente l’estremo ospite, bravo a rifugiarsi nuovamente in angolo. L’attaccante di casa si fa ancora vedere al 34’ con un sinistro velenoso che sibila a fil di palo e sul ribaltamento di fronte si affaccia per la prima volta in avanti il Bisceglie con Di Rito il cui colpo di testa si perde sul fondo. Quattro minuti più tardi l’attaccante argentino ci riprova colpendo a botta sicura dal centro dell’area di rigore ma il suo tentativo sfiora la traversa.

Al rientro dall’intervallo torna spingere il San Marco con Dragano che si mette in proprio sulla corsia, si accentra e scocca un mancino insidioso sul quale Tarolli è attento. Il Bisceglie fatica a creare pericoli ma al 62’ trova l’episodio che decide la gara con De Vivo freddissimo nel trasformare il calcio di rigore concesso agli ospiti da direttore di gara. Ottenuto il prezioso vantaggio i nerazzurri si rintanano a difesa del punteggio riuscendo a disinnescare gli attaccanti locali con grande lucidità, a dieci minuti dal novantesimo, però, i foggiani tornano ad impensierire Tarolli che si oppone al meglio sul diagonale di Salerno. La pressione del San Marco non si esaurisce e gli ultimi minuti di partita sono di sofferenza per i biscegliesi. All’83’ Caruso spreca una ghiotta chance per il pari mandando fuori da pochi passi mentre a tre giri di lancette dal termine l’arbitro commina il secondo giallo a Logrieco che lascia i biscegliesi in inferiorità numerica. Sul successivo calcio di punizione Tarolli salva letteralmente il risultato opponendosi con un grandissimo intervento all’ultimo tentativo dei padroni di casa. Negli ultimi istanti di partita, infatti, la retroguardia stellata fa buona guardia e non consente più ai locali di rendersi pericolosi.

Il Bisceglie conquista così tre punti importantissimi per la propria classifica salendo a quota 17 punti e riducendo a due le lunghezze di svantaggio dal Manfredonia. La capolista è infatti caduta sul campo del Corato per 2-0 incappando nella prima sconfitta stagionale. Nel prossimo turno, in programma domenica 13 novembre i nerazzurri riceveranno al “Ventura” il San Severo dell’ex tecnico Rufini.

Non riesce a tornare al successo, invece, l’Unione Calcio Bisceglie, sconfitta per 0-1 dal Canosa tra le mura amiche del “Di Liddo”. I ragazzi di mister Rumma pagano a caro prezzo l’ennesima espulsione della stagione subendo la rete decisiva alcuni istanti dopo il cartellino rosso rimediato da Ferrante. Le due squadre danno vita ad una vivace prima frazione nella quale il punteggio non si sblocca ma si contano diverse occasioni da ambo le parti. Al rientro dagli spogliatoi tutto lascia presagire ad una ripresa molto equilibrata ma al 50’ gli azzurri restano in dieci a causa della decisione dell’arbitro di espellere Ferrante e l’inferiorità numerica viene immediatamente pagata dai padroni di casa che capitolano sulla conclusione operata da Lamatrice. Nonostante lo svantaggio e l’uomo in meno, i biscegliesi non si perdono d’animo gettandosi in avanti alla ricerca del pareggio, tuttavia, lasciano ampi spazi agli avversari che colgono ben tre traverse, due con Partipilo e Mandile.

La sconfitta odierna lascia l’Unione Calcio a quota 9 punti in graduatoria, al quintultimo posto. Nel prossimo turno gli azzurri saranno di scena sul campo del fanalino di coda Vigor Trani. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

