Eccellenza, ostici incontri per Bisceglie e Unione Calcio

Dopo la sosta di domenica scorsa, Bisceglie e Unione torneranno nuovamente in campo in occasione della diciottesima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese.

I nerazzurri saranno di scena ai “Caduti di Superga” di Mola per affrontare la Virtus Mola. Una gara che si prospetta rognosa per la capolista in quanto se la vedrà con una squadra desiderosa di riscatto dopo il ko in trasferta con il Polimnia. Il Bisceglie invece, mette nel mirino l’ottavo successo consecutivo e vuole vendicare la sconfitta maturata all’andata. Fischio d’inizio ore 17.30.

Due ore e trenta minuti prima toccherà all’Unione Calcio che, al “Di Liddo” ospiterà il Polimnia. Azzurri a caccia del tredicesimo successo in campionato per mantenere la scia del Bisceglie calcio e mantenere l’imbattibilità casalinga. Non sarà semplice considerando che il Polimnia è in serie positiva da tre gare. All’andata l’Unione Calcio tornò a casa con l’intera posta in palio grazie all’acuto di Zinetti.

Foto: Marcello Papagni