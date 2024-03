Eccellenza: Bisceglie per le tredicesima vittoria consecutiva, Unione Calcio in trasferta

La seconda domenica del mese di Marzo vede in programma due gare tutte da vivere per Bisceglie e Unione Calcio in campo per disputare la ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza girone A.

I nerazzurri affronteranno al “Ventura” il San Marco (fischio d’inizio alle ore 15.30) mettendo nel mirino il diciannovesimo successo nella regular season, il tredicesimo consecutivo, per consolidare sempre più la prima posizione in classifica e magari aumentare il vantaggio sulle dirette inseguitrici. Gli azzurrigranata vanno a caccia di punti per allungare sul terzultimo posto e dare continuità al pareggio per 2-2 con il Borgorosso Molfetta. All’andata il San Marco vinse per 1-0 con il gol di Trotta al 10′ del secondo tempo.

Trasferta al “Coppi” di Ruvo per l’Unione Calcio che sfiderà il Corato per quello che ormai è diventato un grande classico della Premier League pugliese. Gli azzurri vogliono tornare a conquistare punti in trasferta che mancano dal match contro il Foggia Incedit (diciassettesima giornata) invece i neroverdi sono reduci da due affermazioni di fila e vanno a caccia del tris per risalire posizioni in graduatoria. All’andata i biscegliesi si imposero per 3-1 grazie ai sigilli di Diomandè (uno degli ex di turno), Saani e Lanzone. Fischio d’inizio ore 15.00.

Foto: Marcello Papagni