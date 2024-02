Eccellenza, insidiose gare per Bisceglie e Unione

Dopo la sosta per la finale di ritorno del Coppa Italia Puglia, torna il campionato di Eccellenza con protagoniste Bisceglie e Unione, le quali scenderanno in campo domenica 11 febbraio in occasione della diciannovesima giornata.

I nerazzurri ospiteranno al “Ventura” il Corato con il chiaro intento di conquistare l’intera posta in palio per mantenere il vantaggio sulle dirette inseguitrici. I neroverdi navigano nella parte centrale della graduatoria e sono reduci dal successo per 2-0 sul Real Siti. Nel match d’andata, il Bisceglie si impose per 6-1 grazie alle doppiette di Bonicelli e Pignataro a cui si aggiunsero i sigilli di Petitti e un autogol. Fischio d’inizio ore 15.30.

Mezz’ora prima toccherà all’Unione Calcio ospite del Canosa al “San Sabino”. Gli azzurri vogliono riscattare il mezzo passo falso casalingo con il Polimnia per rimanere in scia alla capolista Bisceglie. I rossoblu allenati da Zinfollino hanno conquistato sul campo 37 punti e, nell’ultimo turno, hanno battuto per 8-0 la Molfetta Sportiva. Nel match d’andata, l’Unione Calcio vinse per 2-0 a seguito degli acuti di Bufi e Talin.

Foto: Marcello Papagni