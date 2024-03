Eccellenza: il Bisceglie si ferma a Molfetta, l’Unione travolge il Borgorosso / CLASSIFICA

Pomeriggio in chiaroscuro per le due formazioni cittadine impegnate nel ventiquattresimo turno del campionato di Eccellenza che raccolgono una vittoria e una sconfitta.

Si ferma a tredici risultati utili consecutivi la striscia positiva del Bisceglie Calcio costretto ad arrendersi di misura al Molfetta nel big match di giornata. Uno stop molto amaro per i nerazzurri che consente ai rivali di accorciare a -7 il distacco in classifica, distanza utile per la disputa dei playoff di fine stagione.

Posta in palio importantissima al “Poli” soprattutto per i padroni di casa, costretti a vincere per tenere vive le speranze playoff. Mister Di Meo schiera la formazione tipo, desideroso di prendere i tre punti per chiudere virtualmente il discorso e strappare la qualificazione diretta alla finale per la promozione in Serie D con la formazione vincitrice del girone B. Primo scorcio di match scoppiettante con il Molfetta pericoloso al 7′ con Gelsi e centoventi secondi più tardi con la conclusione di Scanzano. La risposta biscegliese non tarda ad arrivare e al 14′ mette i brividi alla retroguardia molfettese cogliendo una clamorosa traversa. Nella fase centrale della prima frazione il ritmo della partita cala leggermente e al 25′ il tiro di Martino termina alto non creando grattacapi a Suma. Nel complesso è comunque il Molfetta a fare la partita, visto anche l’obbligo dei tre punti, e nel finale di tempo prima Lavopa, al 35′, e successivamente Lopez, a cinque minuti dal riposo, provano a sbloccare il punteggio ma non incidono in fase realizzativa. Si va quindi al riposo a reti bianche al termine di un primo tempo comunque piacevole.

Al rientro dall’intervallo è ancora il Molfetta a spingere e al 56′ è ancora Lopez a sfiorare il vantaggio non convertendo in rete un’occasione da posizione favorevole. Poco male per il bomber di casa che al 68′ ha una nuova chance e questa volta non sbaglia trafiggendo Suma con una conclusione precisa che vale il vantaggio dei padroni di casa. A questo punto la formazione molfettese si rintana nella propria metà campo a protezione del preziosissimo vantaggio infatti tutti i tentativi finali del Bisceglie risultano vani e il triplice fischio del direttore di gara sancisce la preziosa vittoria dei padroni di casa.

Come detto, la sconfitta odierna lascia il Bisceglie a quota 58 punti in classifica con sette punti di vantaggio nei confronti del Molfetta a due giornate dal termine della stagione regolare. Lo stop comunque non pregiudica l’ottima stagione disputata dai biscegliesi che nel prossimo turno, in programma domenica 7 aprile dopo la lunga sosta pasquale, cercheranno l’immediato riscatto nel match casalingo contro il fanalino di coda San Severo.

Vittoria roboante per l’Unione Calcio Bisceglie che tra le mura amiche del “Di Liddo” travolge per 4-0 il Borgorosso Molfetta consolidando il terzo posto della graduatoria. Classico 4-4-2 per mister Monopoli con il consolidato tandem Amoroso-Saani a guidare l’attacco. Partenza sprint degli azzurri che mettono immediatamente le cose in chiaro siglando due reti nel primo quarto d’ora di gioco. Al 4′ è Talin a sbloccare il punteggio correggendo in rete una ribattuta del portiere ospite De Santis sugli sviluppi di un corner, mentre al 15′ è il dodicesimo gol in campionato di Saani a consentire all’Unione di portarsi sul 2-0. Nel mezzo l’infortunio di Lullo costringe il tecnico azzurro a cambiare il portiere, tuttavia, la gara rimane saldamente nelle mani dei biscegliesi che al 32′ vanno ad un passo dal tris ancora con Saani, il cui tentativo viene salvato sulla linea dal difensore ospite Palmieri. La gara continua ad essere un monologo dell’Unione che ad un minuto dall’intervallo si divora il 3-0 con Mbaye, il quale spara clamorosamente alto da pochi passi al termine di una spettacolare azione corale.

Il copione del match non cambia nemmeno in avvio di ripresa con i biscegliesi che continuano a spingere, approfittando degli spazi lasciati dagli ospiti proiettati totalmente in avanti. Dopo un rigore reclamato da Stancarone in avvio di ripresa infatti gli azzurri trovano il terzo gol al 50′ ancora con Saani, incontenibile per la retroguardia molfettese. Il triplo vantaggio chiude virtualmente la gara con i padroni di casa che controllano i tentativi ospiti e a otto minuti del novantesimo mettono il sigillo sul definitivo 4-0 grazie a Amoroso, abile ad avventarsi sulla ribattuta di De Santis sul tentativo di Bufi.

Grazie al successo odierno l’Unione Calcio Bisceglie tocca quota 46 punti in graduatoria. Prima della sosta pasquale gli azzurri, domenica prossima 24 marzo, saranno attesi dal recupero della sfida contro il Corato rinviata per maltempo lo scorso fine settimana. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA ECCELLENZA