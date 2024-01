Eccellenza: continua la marcia di Bisceglie ed Unione Calcio / CLASSIFICA

Continua inarrestabile la marcia e il botta e risposta tra Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie in vetta al campionato di Eccellenza. Le due formazione cittadine, infatti, non si fermano e conquistano altri due successi rispettivamente contro Borgorosso Molfetta e Foggia Incedit.

Vittoria di misura fondamentale, su un campo decisamente ostico, per gli azzurri scesi in campo alle ore 14.30 in trasferta sul terreno del Foggia Incedit, finora mai sconfitto tra le mura amiche in campionato. Mister Monopoli opta per il consueto 4-4-2 con Vitale a far coppia con Saani in attacco in luogo dello squalificato Amoroso. Nel reparto offensivo azzurro, però, piove sul bagnato poiché dopo appena centoventi secondi di gioco Saani alza bandiera bianca venendo rimpiazzato da Di Palma. Tuttavia, i biscegliesi non risentono dell’assenza della coppia offensiva e al 6’ passano subito in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitale e assegnato dal direttore di gara per un fallo di mano. Lo svantaggio si ripercuote sul morale dei padroni di casa e al 25’ l’Unione raddoppia ancora Vitale che finalizza un’azione promossa da Zinetti. Lo 0-2 scuote i foggiani e appena centoventi secondi più tardi Loseto ha la palla per dimezzare lo svantaggio trovando sulla sua strada uno strepitoso Lullo. La spinta dei padroni di casa però non si esaurisce e al 34’ Doukoure accorcia le distanze di testa girando in rete un pallone sugli sviluppi di un corner. Nel finale di frazione, gli azzurri sfiorano il tris con una punizione insidiosissima di Talin e perdono un’altra pedina infatti capitan Bufi viene rimpiazzato da Baggini a causa di un infortunio.

Nonostante le difficoltà legate agli infortuni, alla ripresa del gioco è ancora l’Unione a rendersi pericolosa con Vitale che va vicino alla tripletta personale cogliendo il palo al 47’. La seconda frazione, però, vede il tentativo del Foggia Incedit di riequilibrare la sfida con gli ospiti dal canto loro focalizzati nell’impedire all’insidioso reparto offensivo avversario di rendersi pericoloso. Quando i padroni di casa riescono a superare l’attenta retroguardia biscegliese ci pensa Lullo ad evitare problemi come al 67’ quando risponde presente sulla temibile conclusione di Barrasso. L’iniziativa dell’attaccante di casa resta comunque l’unica davvero pericolosa della ripresa per gli ospiti che controllano con grande determinazione il risultato, vanno nuovamente vicinissimi al tris con un palo di Vitale all’83’ e conquistano un’altra importantissima vittoria per il prosieguo del campionato. Grazie al successo odierno, infatti, l’Unione Calcio sale a quota 39 punti e resta incollata alla capolista Bisceglie. Dopo la sosta legata alla finale di Coppa Italia, il prossimo 28 gennaio, i ragazzi di mister Monopoli saranno impegnati contro il Polimnia reduce dalla netta vittoria per 3-0 sul Mola.

Successo sofferto e al cardiopalma per il Bisceglie Calcio che mantiene la vetta della classifica superando all’ultimo respiro un mai domo Borgorosso Molfetta con il punteggio di 2-1. Decide la sfida la rete messa a segno al 94’ dal rientrante Pignataro. Rispetto alla sfida di domenica scorsa contro lo Spinazzola mister Di Meo sceglie Farucci e Mangialardi per Marinelli e Kouame confermando gli altri nove undicesimi di formazione. La buona notizia per il tecnico biscegliese è il rientro quantomeno in panchina di bomber Pignataro, costretto ai box nelle ultime settimane. L’inizio di partita sembra confermare il tabù Borgorosso Molfetta per i nerazzurri, mai vittoriosi contro gli avversari odierni nei precedenti faccia a faccia, infatti al 17’ Roselli gela il “Ventura” portando avanti gli ospiti. Il Bisceglie impiega diversi minuti ad assorbire il colpo e ad entrare realmente in partita ma nel secondo segmento di primo tempo inizia a spingere creando non pochi problemi alla retroguardia molfettese. Gli sforzi dei padroni di casa, però, non sortiscono gli effetti sperati e al duplice fischio gli ospiti vanno al riposo in vantaggio per 0-1.

L’inizio di ripresa è il migliore possibile per i padroni di casa che impiegano meno di due giri di lancette per riequilibrare la contesa. Il protagonista dell’azione del pareggio è Di Rito che elude la marcatura avversaria trafiggendo l’estremo ospite De Santis per l’1-1. Per l’attaccante argentino si tratta della seconda rete dal ritorno in maglia stellata dopo quella siglata contro il Real Siti. Il pareggio dà ulteriore spinta al Bisceglie che, nonostante i numerosissimi sforzi e la grande mole di gioco, non riesce a trovare la via del gol nel corso della ripresa. Mister Di Meo allora attinge dalla panchina inserendo anche il recuperato Pignataro al fine di dare ulteriore peso al proprio reparto offensivo. Il Borgorosso Molfetta si rintana nella propria area a difesa del prezioso pareggio ma all’ultimo respiro è proprio Pignataro a far esplodere il pubblico biscegliese con il guizzo del 2-1 che consente ai nerazzurri di blindare il primato in classifica con 40 punti. Ora spazio alla sosta, alla ripresa delle ostilità, il prossimo 28 gennaio, il Bisceglie sarà impegnato in trasferta sul campo della Virtus Mola.

