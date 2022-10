Eccellenza: Bisceglie per confermarsi, Unione Calcio a caccia del riscatto

Quarta giornata del campionato di Eccellenza per Bisceglie ed Unione Calcio che, domani pomeriggio alle ore 15.30, affrontano rispettivamente Foggia Incedit e San Severo con l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per la classifica.

Archiviata l’andata del secondo turno della Coppa Italia di categoria, i nerazzurri di mister Cinque attendono al “Ventura” il neopromosso Foggia Incedit in una sfida che somiglia molto a quella di domenica scorsa con la Vigor Trani; un nuovo testacoda da non sottovalutare e da approcciare al meglio per evitare spiacevoli sorprese. I foggiani, infatti, occupano la penultima posizione della graduatoria con appena un punto conquistato, ma proprio nello scorso turno hanno cominciato a muovere la classifica pareggiando, tra le mura amiche, per 2-2 contro il Borgorosso Molfetta. Servirà assolutamente una prestazione di carattere per permettere a Di Rito e compagni di continuare la marcia a punteggio pieno in testa al campionato.

Ben più complesso l’appuntamento che attende l’Unione Calcio, impegnata in trasferta sul terreno del San Severo. Gli uomini di mister Rumma sono chiamati a reagire al beffardo pareggio in rimonta subito dal Polimnia domenica scorsa, tuttavia, l’avversario di giornata non è dei più semplici a dispetto di quanto dica la classifica. I granata del tecnico Rufini, infatti, nonostante una rosa altamente competitiva, hanno cominciato con qualche difficoltà il torneo raccogliendo appena tre punti in tre giornate, uno in meno degli azzurri ai quali mancheranno gli squalificati Manzari e D’Alba. L’auspicio in casa biscegliese è quello di dare il massimo per tornare da San Severo con un risultato positivo per riaffacciarsi nelle zone nobili della graduatoria.

Per la sfida tra Bisceglie e Foggia Incedit è stata designata una terna interamente brindisina composta dall’arbitro Rocco Epicoco e dagli assistenti Stefano Sibilio e Gabriele Lovecchio mentre la gara tra San Severo e Unione Calcio, che si disputerà a porte chiuse, è stata affidata a Fabrizio Consales della sezione di Foggia coadiuvato dagli assistenti Giovanni Luca Eramo di Bari e Domenico Nasca di Barletta. (FOTO: PAGINA UFFICIALE UNIONE CALCIO BISCEGLIE)