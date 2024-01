Eccellenza: Bisceglie ospita il Borgorosso, Unione nella tana del Foggia Incedit

Nuovo turno di campionato per Bisceglie e Unione Calcio che scenderanno domenica 14 Gennaio per disputare il diciassettesimo incontro del massimo torneo regionale.

I nerazzurri se la vedranno al “Ventura” contro il Borgorosso Molfetta con il chiaro obiettivo di conquistare l’intera posta in palio per mantenere la vetta della graduatoria, proseguire la striscia di imbattibilità e battere per la prima volta la squadra molfettese. Gli ospiti sono reduci da due successi consecutivi e puntano a continuare il periodo positivo per risalire posizioni in classifica. Venti i punti di distacco tra le due squadre. Il Bisceglie detiene il secondo miglior attacco con 42 gol all’attivo e la seconda difesa meno perforata con 13 reti incassati. Il Borgorosso invece ha segnato e subito 18 marcature. All’andata, le due compagini pareggiarono per 2-2. La gara, che avrà inizio alle ore 15.30, sarà diretta da Andrea Gioia di Brindisi affiancato da Francesco Dimonte di Barletta e Roberto Chiricallo di Bari.

Un’ora prima toccherà alla vicecapolista Unione Calcio di scena all’ex campo Figc di Foggia ospite del Foggia Incedit. Azzurri reduci dal bel successo casalingo sulla Virtus Mola e vogliosi di mantenere la scia della capolista Bisceglie. Di fronte un Foggia che, nell’ultimo turno, ha impattato per 2-2 con il San Marco e davanti al pubblico amico ha sempre ottenuto punti. Mister Monopoli dovrà fare a meno degli squalificati Di Bari e Amoroso. Tra i locali invece, mancherà Dascoli appiedato dal Giudice Sportivo per quattro turni. Nel match d’andata, l’Unione Calcio si impose per 3-0. Dirigerà l’incontro Mattia Evangelista di Treviglio coadiuvato da Alex Capotorto di Taranto e Giuseppe Nasca di Bari.

Foto: Marcello Papagni