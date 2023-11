Eccellenza: Bisceglie nella tana del San Marco, Unione ospita il Corato

Conquistare punti per rimanere nelle zone nobili della classifica. E’ questo l’obiettivo di Bisceglie e Unione che scenderanno in campo domenica 12 novembre alle ore 14.30 in occasione della decima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese.

I nerazzurri puntano al quinto successo consecutivo nel match esterno contro il San Marco che si disputerà al “Parisi” di San Marco in Lamis. La squadra locale occupa attualmente la terzultima posizione in graduatoria con 7 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta per 0-0 con il Borgorosso Molfetta. Il Bisceglie detiene il secondo miglior attacco con 23 gol siglati ed ha subito sinora 9 reti. Il San Marco invece è andato a segno in 9 occasioni ed è stata perforata per 13 volte. Nell’ultimo precedente, gli stellati sbancarono il domicilio celestegranata grazie al rigore realizzato da De Vivo. Il match, che si disputerà a porte chiuse, sarà diretto da Simone Andreula di Molfetta affiancato da Roberto Chiricallo di Bari e Francesco Dimonte di Barletta.

Dopo il ko maturato con il Real Siti, l’Unione Calcio punta al riscatto nella gara interna con il Corato diventato ormai un grande classico del torneo di Eccellenza. I neroverdi, dopo un inizio di campionato un pò tentennante che ha portato al cambio di allenatore (da Maurelli a Doudou), hanno ottenuto tre vittorie di fila. Statistiche alla mano, l’Unione Calcio ha ottenuto sinora 20 punti contro i 10 dei coratini. Nell’ultima gara tra le due compagini al “Di Liddo”, i biscegliesi si imposero in rimonta per 3-1. Al vantaggio di Konè, replicarono Monopoli, Manzari e De Palma. Unione – Corato sarà diretto da Simone Pio Raspatelli di Foggia coadiuvato da Alberto Barile di Brindisi e Giorgio De Pandis di Lecce.

Foto: Marcello Papagni