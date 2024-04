Eccellenza: Bisceglie-Molfetta rinviata di una settimana, ma si gioca a porte aperte

La gara di Eccellenza pugliese tra Bisceglie e Molfetta inizialmente prevista per domani è stata rinviata al 28 aprile (ore 16.30) e si disputerà porte aperte.

La decisione, cominciata a circolare sin dalle prime ore del mattino, è stata ufficializzata in questi minuti. La gara prevista allo stadio “Gustavo Ventura” vedrà presenti anche i tifosi molfettesi (si parla di circa 200 unità) per una cornice di pubblico degna di una partita così importante che porterà la vincente ad affrontare l’Ugento nella finalissima di Eccellenza che andrà a decretare la promossa in Serie D.

Foto: Emmanuele Mastrodonato