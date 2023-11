Eccellenza: Bisceglie in trasferta, esame San Marco per l’Unione

L’ultima domenica del mese di novembre coincide con la penultima giornata d’andata del campionato di Eccellenza Pugliese per Bisceglie e Unione Calcio che se la vedranno rispettivamente con San Severo e San Marco. Entrambi i match avranno fischio d’inizio alle ore 14.30.

I nerazzurri saranno di scena al “Ricciardelli” di San Severo per affrontare l’ultima della classe. Una gara che, sulla carta, vede il Bisceglie largamente favorito considerando il netto divario in classifica. La squadra di casa infatti, non ha ancora conquistato punti e detiene il peggior attacco con 5 reti all’attivo e la difesa più perforata con 50 gol al passivo. Mister Di Meo non avrà a disposizione Rodriguez e Kone appiedati per un turno dal Giudice Sportivo. Nell’ultimo precedente, i nerazzurri si imposero per 2-0 grazie agli acuti di Di Rito e Bonicelli. Dirigerà l’incontro Daniele Consales di Foggia coadiuvato da Roberto Nero di Barletta e Nicola De Candia di Bari.

Match casalingo per l’Unione Calcio che, sul sintetico del “Di Liddo”, ospiterà il San Marco. Gli azzurri vogliono proseguire l’imbattibilità casalinga e magari cercare di allungare su Real Siti e Molfetta Calcio i quali se la vedranno con Canosa e Nuova Spinazzola. Tredici i punti di distacco tra le due contendenti. L’Unione Calcio ha attualmente 26 lunghezze mentre il San Marco la metà. I biscegliesi detengono la miglior difesa con 8 marcature subite (così come il Canosa) invece i celestegranata sono andati a segno in 12 occasioni (6 portano la firma della coppia Colella – Salierno) che ne fanno il secondo peggior attacco. Alessio Casula è l’arbitro designato per la partita e sarà affiancato da Matteo Marcello Minerba e Filippo Alfieri di Lecce.

Foto: Emmanuele Mastrodonato