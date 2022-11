Eccellenza: Bisceglie attende il San Severo dei tanti ex, l’Unione sul campo del fanalino di coda

Nona giornata del campionato di Eccellenza, girone A, per Bisceglie ed Unione Calcio, impegnate domani pomeriggio in due incontri importanti per consolidare le proprie velleità di classifica.

Confronto da non sbagliare per l’Unione Calcio, ospite del fanalino di coda Vigor Trani sul neutro del San Pio di Enziteto con calcio d’inizio fissato alle ore 14.30. Una partita in cui è fondamentale conquistare i tre punti per gli uomini di mister Rumma, a secco di successi dal 5-1 casalingo sul San Marco dello scorso 16 ottobre. L’errore da non commettere assolutamente in casa azzurra è quello di sottovalutare l’impegno e la giovane formazione tranese che, dopo un inizio di campionato difficilissimo con zero punti all’attivo, ha mostrato segnali incoraggianti nell’ultimo turno nel quale ha imposto il 2-2 al San Severo, almeno fino al 57′ quando la partita è stata sospesa per un infortunio patito dal direttore di gara. Al di là di questo, però, i biscegliesi vogliono far valere i favori del pronostico per riassaporare la vittoria dopo un digiuno di tre gare che ha avvicinato pericolosamente l’Unione alla zona più calda della classifica. Sono infatti solo due i punti di vantaggio sulla zona playout e l’imperativo per Bufi e compagni è di allontanarsi immediatamente da questa scomoda posizione di classifica approfittando di questo turno sulla carta favorevole.

Un’ora più tardi tocca invece al Bisceglie che, alle 15.30, attende al “Ventura” la visita del San Severo dell’ex tecnico Rufini. Un impegno ostico per i ragazzi di Franco Cinque decisi, però, a dare continuità al prezioso 0-1 colto domenica scorsa a San Marco in Lamis e a mettere pressione alle battistrada Corato e Manfredonia. I neroverdi, infatti, hanno recuperato in settimana i minuti restanti della gara con il Foggia Incedit, che era stata sospesa al 45′ lo scorso 23 ottobre, conquistando i tre punti grazie al gol di Diomande. La vittoria di giovedì unita a quella con il Manfredonia di domenica scorsa ha consentito così al Corato di agganciare in vetta alla graduatoria a quota 19 punti proprio i foggiani. Il Bisceglie, tuttavia, insegue a sole due lunghezze di distanza e vuole a tutti i costi approfittare di un eventuale passo falso delle due capolista. La gara con il San Severo comunque presenta numerose insidie per i nerazzurri in quanto i garganici sono certamente una formazione molto attrezzata per la categoria con numerosi ex tra le proprie fila come l’attaccante Morra e i centrocampisti Casella, Liso e Camporeale. Inoltre gli ospiti annoverano in rosa un calciatore che rappresenta un vero e proprio lusso per la categoria per esperienza e qualità tecniche, l’attaccante Siclari. Occorre dunque mantenere alta l’attenzione per tutti i novanta minuti per portare a casa un risultato positivo da questo scontro diretto contro una formazione che non fa mistero delle proprie ambizioni di competere fino alla fine per un posto nei playoff.

Vigor Trani-Unione Calcio Bisceglie è stata affidata all’arbitro Daniele Consales di Foggia e agli assistenti Filippo Alfieri di Lecce e Milena Narracci di Bari mentre la gara tra Bisceglie e San Severo sarà diretta da Rocco Epicoco di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Andrea Maizzi di Lecce e Gianluigi Novielli di Bari. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)