Eccellenza: big match per il Bisceglie sul campo del Corato, l’Unione attende il Foggia Incedit

Decima giornata del campionato di Eccellenza per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che domenica pomeriggio alle ore 14.30 scendono in campo con l’obiettivo di confermare le vittorie ottenute la scorsa settimana.

Confronto d’altissima quota per il Bisceglie Calcio impegnato nel big match di giornata sul neutro del “Coppi” di Ruvo, domicilio della capolista Corato. In palio c’è il primato del torneo con il Manfredonia, contemporaneamente di scena sul campo del Polimnia, spettatore interessato. È il terzo confronto stagionale tra le due compagini che si sono già affrontate nel primo turno della Coppa Italia di categoria al termine del quale furono solo i calci di rigore a stabilire il passaggio del turno dopo centottanta minuti di gioco davvero equilibrati. Corato reduce da una strepitosa striscia di otto risultati utili consecutivi, infatti, i neroverdi hanno perso soltanto all’esordio contro l’Unione Calcio Bisceglie raccogliendo nelle successive partite ben 22 punti frutto di sette vittorie ed un solo pareggio contro l’Orta Nova. Nelle ultime due gare, inoltre, il Corato ha affrontato e battuto sia il Manfredonia che il Borgorosso Molfetta, ovvero due delle prime quattro della graduatoria. Un vero e proprio banco di prova, dunque, per Di Rito e compagni soprattutto per la retroguardia stellata che vuole assolutamente confermarsi come la migliore della competizione al cospetto di una squadra in forma strabiliante. Mister Cinque ha preparato in maniera minuziosa l’incontro con la capolista traendo preziose indicazioni anche dall’amichevole infrasettimanale con il Città di Trani, vinta dai nerazzurri per 4-2. Solo l’allenamento di rifinitura previsto questa mattina, però, scioglierà gli ultimi dubbi del tecnico, consapevole dell’importanza di questo match anche per il prosieguo del torneo.

Impegno casalingo, invece, per l’Unione Calcio che affronta al “Di Liddo” il Foggia Incedit con l’obiettivo di allungare la propria striscia positiva. Match sulla carta favorevole agli azzurri contro un avversario ancora a secco di vittorie in questo campionato. I foggiani infatti hanno colto fin qui appena tre punti e sono impelagati nelle zone calde della classifica, tuttavia, sono una squadra molto ostica ed organizzata che non concede molto agli avversari, avendo perso di misura contro Manfredonia e Corato e impattato a reti bianche al “Ventura” contro il Bisceglie lo scorso 9 ottobre. Al contempo, però, gli ospiti sono una delle squadre più sterili del campionato avendo siglato solo cinque reti in nove giornate, peggior attacco della competizione. Dall’altra parte, invece, i ragazzi di mister Rumma vogliono aumentare il proprio bottino di reti per confermarsi miglior attacco del torneo e avvicinarsi ancor di più alla zona playoff. È fondamentale per gli azzurri approcciare la gara nel migliore dei modi, non sottovalutando l’avversario, con la consapevolezza che occorrerà molta pazienza per scardinare il muro foggiano.

L’arbitro designato per la delicata sfida fra Corato e Bisceglie è Giorgio Caldararo di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Luca Latini ed Andrea Rizzi entrambi provenienti dalla sezione di Foggia. Unione Calcio-Foggia Incedit è stata invece affidata alla terna composta dall’arbitro Mario Cantoro di Brindisi e dagli assistenti Danilo Amatore e Gianmarco Sorgente, ambedue di Taranto. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)