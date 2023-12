Eccellenza: big match per il Bisceglie, nuova trasferta per l’Unione a Molfetta

Chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi. E’ questo l’obiettivo condiviso di Bisceglie e Unione Calcio che scenderanno in campo domenica 3 Dicembre nel tredicesimo incontro del campionato di Eccellenza girone A.

Nerazzurri che ospiteranno al “Ventura” il Canosa nel big match della giornata (fischio d’inizio ore 17). Prima gara di un trittico che vedrà il Bisceglie affrontare nell’ordine Unione e Real Siti e che può essere importante per le ambizioni stagionali. Gli ospiti, partiti con una penalizzazione di 9 punti, hanno inanellato una serie di risultati positivi che li ha portati al quinto posto con 18 lunghezze e puntano ad avvicinarsi a grandi falcate nella zona playoff. Una gara tutta da vivere considerando dove si sfidano il miglior attacco e la miglior difesa. Bisceglie a segno in 32 occasioni, Canosa che ha subito 9 gol così come Unione Calcio e Molfetta Calcio. Nell’ultimo precedente, i nerazzurri si imposero per 2-0 grazie ai sigilli di Di Rito e Bonicelli.

Trasfeta a Molfetta per l’Unione Calcio ospite della Molfetta Sportiva. Una gara che sulla carta vede la capolista favorita considerando il notevole divario in classifica. I biancorossi sono al penultimo posto con 4 punti frutto di una vittoria (sul San Severo) ed un pareggio con il Foggia Incedit. 12 le reti siglate sinora dal Molfetta di cui la metà portano la firma della coppia Bonasia – Raia. Per quanto concerne i gol al passivo, la squadra di Sisto ne ha subite 31 (seconda peggior difesa) contro i 9 dell’Unione. Fischio d’inzio ore 14.30

Foto: Emmanuele Mastrodonato