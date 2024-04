Don Uva stasera in campo per il recupero di campionato

Scende in campo questa sera il Don Uva Calcio protagonista del recupero della tredicesima giornata del campionato di Promozione, girone A, nel domicilio del Bitritto Norba con calcio d’inizio alle ore 19.30.

Si recupera la gara non disputata lo scorso 3 dicembre. Gli uomini guidati da mister Capurso cercano la vittoria numero dodici in campionato per provare a staccare in classifica il Troia anche se la zona playoff è ormai irraggiungibile. Servono come il pane i punti, invece, al Bitritto Norba che naviga in piena zona playout. La vittoria contro i biscegliesi porterebbe i baresi a -1 dal Cosmano Sport che occupa l’ultima posizione utile per la salvezza diretta e con altre due gare di stagione regolare ancora da disputare.

L’incontro sarà arbitrato da Walter Cilli della sezione di Barletta coadiuvati dagli assistenti Matteo Spedicato di Lecce e Giovanni Sparapano di Molfetta.