Don Uva doma il Città di Trani, Virtus Bisceglie ko

Bilancio in chiaroscuro per quanto riguarda Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nel pomeriggio di domenica 19 marzo.

I biancogialli superano al “Di Liddo” per 2-0 il Città di Trani nel ventitreesimo incontro del campionato di Promozione girone A. Le due reti arrivano entrambe nella ripresa e portano la firma di Campanale all’8′ e Vecchio alla mezz’ora. Una affermazione salutare per il Don Uva che sale a quota 26 punti avvicinandosi sempre più alla zona salvezza. Domenica prossima, 26 marzo, trasferta in casa della Virtus Palese.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Cade invece la Virtus Bisceglie battuta per 2-1 dall’Atletico Vieste nel match disputatosi al “Riccardo Spina” e valevole per il ventunesimo incontro del campionato di Prima Categoria. I virtussini sbloccano l’incontro al 17′ con Ragno su calcio di rigore. Al tramonto della prima frazione i padroni di casa pareggiano i conti con Rinaldi ed al 5′ della ripresa De Vita porta l’Atletico Vieste sul 2-1. I biscegliesi provano a pareggiarla ma tra il minuto 84′ ed il 90′ rimangono in 9 uomini per le espulsioni rimediate da Pedico e Rigante. La Virtus Bisceglie rimane al quinto posto con 30 punti e, nel prossimo turno, ospiteranno al “Di Liddo” l’Audace Cagnano battuto in casa per 1-0 dallo Stornarella.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A