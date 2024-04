Don Uva Calcio sconfitto in rimonta nel recupero di campionato / CLASSIFICA

Termina con una sconfitta per 4-3 il recupero del campionato di Promozione, girone A, con il Don Uva sconfitto ieri sera allo stadio “Gaetano Scirea” dal Bitritto Norba.

Dopo una fase di studio i biscegliesi passano in vantaggio con Di Leo (32’) abile a sfruttare un assist di Petrignani. Baresi che impattano al 40’ con il calcio di rigore trasformato da Lieggi. Nel finale di frazione (44’) il Don Uva rimette la freccia con Prekducaj con una grande conclusione dalla distanza. Ripresa con il Bitritto che scatta nettamente meglio dai blocchi e prima pareggia al 47’ poi si porta sul 3-2 al 53’ con la doppietta di Evangelista. L’undici di mister Capurso tenta la reazione ma in gol ci vanno ancora i padroni di casa con Daddabbo al 59’. Ricatti cinque minuti dopo prova a riaprire per l’ennesima volta la gara ma senza fortuna.

BITRITTO NORBA-DON UVA CALCIO 4-3 (p.t. 1-2)

BITRITTO NORBA: Colagrande, Carella, Ferro, Vernice, Daddabbo Giovanni, Tanzella, Rizza, Mosaico, Daddabbo Giacomo, Lieggi, Lepore.

A disposizione: Pomes, Eramo, Ruta, Danisi, Grandolfo, Antro, Minervino, Strambelli, Evangelista. All. De Francesco.

DON UVA CALCIO 1971: Cassanelli, Modugno, Amoruso, Bruno, Cataldo, Garbetta, Conte, Di Leo, Ricatti, Prekducaj, Petrignani.

A disposizione: Troilo R., Favuzzi, Papagni, D’Addato, Troilo D., Camporeale, Lorusso. All. Capurso.

MARCATORI: 32’ Di Leo (DU), 40’ rig. Lieggi (BN), 44’ Prekducaj (DU), 47’ s.t. Evangelista (BN), 53’ Evangelista (BN), 59’ Daddabbo (BN), 64’ Ricatti (DU)

ARBITRO: Carella di Foggia

ASSISTENTI: Centonze e Martina di Lecce